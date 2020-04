Coronavirus: nel Lazio altri 123 positivi e 7 morti ma 36 guariti, continua trend in frenata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione negli ospedali e l'incremento dei posti letto: al policlinico Umberto I sono 5 i pazienti guariti; mentre all'ospedale San Giovanni, dal 7 aprile sarà attivato il laboratorio per il test Covid h24 e all'ospedale Sant'Andrea è attivo il servizio psicologico per cittadini e operatori h24. Al policlinico Gemelli, invece, sono stati dimessi 7 pazienti e all'Istituto Spallanzani di Roma per la prima volta i pazienti dimessi sono superiori ai ricoverati. Sempre allo Spallanzani domani saranno attivati ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva. Al policlinico Tor Vergata 5 pazienti sono guariti. Intanto il 7 aprile saranno attivati ulteriori 16 posti letto dedicati. All'ospedale San Camillo è stato attivato il laboratorio per il test Covid. Per quanto riguarda l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, nelle ultime 24 ore, un paziente è stato dimesso, mentre è stata ricoverata una ragazza di 15 anni trasferita da Frosinone. I 4 neonati e le mamme provenienti da Civitavecchia stanno bene, in condizioni stabili. All'Ifo domani sarà operativo il laboratorio per il test Covid. Infine, all'università Campus Bio-Medico è arrivato al Covid Center il primo paziente trasferito in elicottero da Bergamo per essere curato in terapia intensiva. Attualmente sono ricoverati 8 pazienti in terapia intensiva. (Rer)