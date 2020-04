Stati Uniti: Esper, consegnati molti respiratori Dipartimento Difesa per emergenza coronavirus

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha annunciato oggi che "molti" ventilatori polmonari, parte delle scorte del dipartimento della Difesa, sono stati trasportati dalle navi Usns Comfort e Mercy rispettivamente a New York e Los Angeles rispettivamente. Parlando oggi all’emittente “Cnn”, Esper ha sottolineato che il dipartimento della Difesa ha sottolineato che i ventilatori sono stati consegnati a diversi ospedali da campo nelle città di New York, Seattle, New Orleans e Dallas. “Ne abbiamo forniti altre centinaia che sono pronti per partire, in particolare per quanto riguarda la città New York”. Nonostante l’impegno a trasferire 2.000 ventilatori polmonari delle scorte militari all'Agenzia federale di gestione delle emergenze e al Dipartimento della sanità e dei servizi umani per combattere l'epidemia di coronavirus, il Pentagono ha ammesso nei giorni scorsi di avere iniziato le spedizioni solo lo scorso 31 marzo a causa della mancata indicazione di luogo fisico per la spedizione.(Nys)