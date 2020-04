Usa: Biden propone di organizzare una "convention virtuale" del Partito democratico

- Il Partito democratico statunitense potrebbe organizzare una “convention virtuale” per stabilire il prossimo candidato alle presidenziali previste a novembre. È stato lo stesso candidato alle primarie democratiche, Joe Biden, ad affermarlo in un’intervista al programma “This Week” dell’emittente televisiva “Abc”. "Potremmo dover fare una convention virtuale. Penso che dovremmo pensarci proprio ora. Potremmo non essere in grado di riunire 10, 20, o 30 mila persone in un unico posto e questo è molto probabile", ha detto Biden. La decisione di posticipare ad agosto la convention, originariamente prevista per la metà di luglio, è arrivata dopo che proprio Biden ha suggerito pubblicamente che la data venisse rinviata ad agosto a causa della pandemia di coronavirus, con effetti ben visibili anche per i cittadini statunitensi. "Penso che sia importante seguire ciò che dice la scienza, ascoltare gli esperti", ha detto Biden parlando dell’emergenza del coronavirus. In merito alle parole del presidente Donald Trump che ha detto che non indosserà una mascherina protettiva, il candidato democratico ha affermato: "Potrebbe non piacere come si appare con una maschera indosso, ma la verità è che si sta seguendo quanto dice la scienza". (Nys)