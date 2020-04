Coronavirus: Tremonti, Italia faccia da sola, nostra classe politica non capisce gravità momento

- Dalla Unione europea "fra qualche giorno qualcosa uscirà, sarà meglio che niente, ma sarà poco, limitato e complicato. Credo che dobbiamo fare da soli". Lo ha detto il presidente dell’Aspen Institute Italia, Giulio Tremonti intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Fare da soli è una necessità io da sempre sono un sostenitore degli eurobond. Fare debito pubblico sarà dare fiducia ai risparmiatori introducendo una clausola" che prevede un'esenzione da ogni "imposta" anche "futura", ha spiegato. "Non credo alle patrimoniali" o "ad operazioni forzose", ha chiarito. "Dobbiamo investire nella produzione, recentemente ho tirato fuori il vecchio piano Einaudi", ha aggiunto. "Nel 2009, in un giorno, Cassa depositi e prestiti è diventata la terza banca italiana garantendo liquidità a il tutto sistema", ha ricordato l'ex ministro dell'Economia per poi pronunciarsi sul decreto Cura Italia: "Già il nome non è fortunato. In Parlamento ci sono 1.021 emendamenti anche del governo e della maggioranza. E' una classe politica che non capisce la gravità momento in cui si trova. Non è solo colpa della burocrazia - ha concluso-, ma anche della politica".(Rin)