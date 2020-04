Coronavirus: Cambiamo al tavolo governo-opposizioni con proposte economiche e piano riavvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiamo con Toti sarà presente alla riunione di coordinamento con le opposizioni con una delegazione, rappresentativa del movimento in entrambi i rami del Parlamento, composta dal senatore Gaetano Quagliariello e il deputato Giorgio Silli. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del partito. Al confronto con l'esecutivo porterà una serie di misure economiche per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie e chiederà la condivisione dell'elaborazione del piano di ripartenza delle attività. (Com)