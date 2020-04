Coronavirus: registrati 28 nuovi casi in Albania, quota totale a 361

- Sono 28 i nuovi casi di contagio di coronavirus in Albania. È quanto riferito dall’Istituto di sanità pubblico, secondo cui sono 361 i contagi totali, di cui 20 sono deceduti. Sono invece 104 le persone che si sono riprese dall’infezione. Nonostante siano in atto misure restrittive molto severe, la polizia e l’esercito hanno comminato pesanti sanzioni nei confronti di alcuni cittadini che hanno violato le regole. Si sono registrati, infatti, alcuni casi di persone individuate mentre bevevano degli alcolici all’aperto o altre che, per partecipare a una cerimonia funebre, hanno di fatto provocato un assembramento, una delle specifiche che favorisce il contagio. (Alt)