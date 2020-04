Coronavirus: Meloni, governo chiude Foia e tappa bocca a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, afferma che per l'emergenza coronavirus "il governo chiude il 'Foia', lo strumento per la trasparenza sugli atti pubblici, e apre la 'task force anti fake news'" e su Facebook commenta: "Quindi i cittadini non possono più chiedere allo Stato informazioni sugli atti pubblici ma in compenso lo Stato può tappare la bocca ai cittadini. Solo a me tutto questo sembra inquietante?". (Rin)