Coronavirus: Conte, dagli Stati Uniti ulteriore prova amicizia

- Gli Stati Uniti e il presidente Donald Trump, in questo difficile momento, hanno dimostrato ancora una volta di essere nostri stretti alleati e amici: lo ha affermato il premier italiano Giuseppe Conte nel corso di un'intervista per l'emittente americana "Nbc". "Soffriamo, e in questo momento di difficoltà gli Usa si sono dimostrati noistri stretti alleati", ha detto Conte. (Nys)