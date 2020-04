Coronavirus: Mauri (Pd) a Meloni, contrastare fakenews è dovere di tutti per difendere libertà

- Le fakenews sono "pericolose per i cittadini e possono creare allarmismi ingiustificati". Lo dichiara il viceministro all’Interno Matteo Mauri che in una nota spiega: "Ormai sappiamo con certezza che spesso sono il prodotto di campagne di disinformazione organizzate in modo professionale, spesso anche dall’estero. Chi le diffonde deve essere fermato e se ne deve assumere tutte le responsabilità". In relazione a una dichiarazione di Giorgia Meloni, quindi puntualizza: "Per questo è sconfortante che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni affermi che contrastare la diffusione di fake news sia un modo per limitare le libertà costituzionali. Sono altri quelli che chiedono 'pieni poteri' in Italia o li ottengono in altri Paesi europei. Per di più nei giorni in cui la Procura di Milano apre un'inchiesta sulla diffusione di notizie false attraverso un messaggio audio che esortava ad assaltare i supermercati. L'onorevole Meloni - conclude il viceministro all'Interno - non ci costringa a fare il cattivo pensiero che la sua contrarietà a combatterle sia figlia di un interesse particolare. Sarebbe veramente molto grave. Al contrario, aggiunga anche il suo impegno al lavoro comune per contrastarle".(Com)