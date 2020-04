Coronavirus: Conte, non è ancora possibile dire quando finirà la serrata

- Il premier italiano Giuseppe Conte ha detto che non è ancora possibile stabilire una data per la fine della serrata, misura attuata per evitare una maggiore diffusione del coronavirus. Nel corso di un'intervista con l'emittente americana "Nbc", Conte ha sottolineato che la strada intrapresa dall'Italia è quella giusta. "Abbiamo seguito le indicazioni del comitato scientifico e siamo stati il primo paese ad applicare misure di blocco di spostamenti.(Nys)