Coronavirus: Conte a "Nbc", scelte politiche devono basarsi su prove scientifiche

- Le scelte politiche per quanto concerne l’emergenza del coronavirus devono basarsi su prove scientifiche. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata all’emittente statunitense “Nbc”. Secondo Conte, l’attuazione di qualsiasi decisione dovrà essere effettuata con la massima trasparenza. Negli ultimi giorni sono stati segnalati meno casi, ha dichiarato Conte, aggiungendo di aver seguito da vicino i consigli e le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità. "I risultati finora indicano che siamo sulla buona strada", ha detto Conte, pur ricordando che “oltre 15 mila vita italiane sono andate perdute” e che proprio per questo sono state “adottate misure molto rigide”. "Restate a casa il più possibile. Non uscite", ha aggiunto Conte. "Stiamo chiedendo al nostro popolo un grande sacrificio. Ne sono consapevole. Ma è l'unico modo per sconfiggere la pandemia tutti insieme”, ha concluso il presidente del Consiglio. (Nys)