Germania-Italia: coronavirus, solidarietà dal sindaco di Costanza al Comune di Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'emergenza coronavirus, la città di Costanza guarda all'Italia e pensa “soprattutto a Lodi”, con cui è gemellata da più di 30 anni e a cui augura “una grande forza”. È questo il messaggio di solidarietà del sindaco di Costanza, Uli Burchardt, agli abitanti di Lodi, tra i primi e più intensi focolai della pandemia di coronavirus in Italia. In un videomessaggio in italiano diffuso oggi su Facebook, il sindaco di Costanza afferma: “Guardiamo a voi in Italia e pensiamo soprattutto a voi a Lodi, sappiamo che in questi giorni state molto peggio di noi”. Burchardt aggiunge: “Vi auguriamo una grande forza in questo tempo difficile e vogliamo comunicarvi da Costanza il messaggio che pensiamo a voi e che proviamo una grande compassione”. Il sindaco di Costanza ricorda quindi che la sua città e Lodi sono “amici da più di 30 anni” e lo saranno “anche nel futuro. Burchardt conclude invitando i cittadini della città lombarda a “stare bene attenti”, porgendo loro “cari saluti da Costanza”, mentre congiunge le mani a formare un cuore. (Geb)