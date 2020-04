Coronavirus: Conte, da Usa prova d'amicizia, nostre scelte basate su evidenze scientifiche

- Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha espresso il ringraziamento delle istituzioni italiane per il supporto fornito dall'amministrazione statunitense al nostro paese nell'affrontare l'emergenza coronavirus. Lo ha fatto nel corso di un'intervista per l'emittente statunitense "Nbc". "Soffriamo, e in questo momento di difficoltà gli Usa si sono dimostrati nostri stretti alleati", ha detto Conte. Nel corso del suo intervento, il capo del governo ha chiarito che non è ancora possibile stabilire una data per la fine della serrata, misura attuata per evitare una maggiore diffusione del coronavirus. Conte ha quindi sottolineato che la strada intrapresa dall'Italia è quella giusta. "Abbiamo seguito le indicazioni del comitato scientifico - ha affermato - e siamo stati il primo paese ad applicare misure di blocco di spostamenti". Rispondendo a domande circa le misure di contenimento adottate dall'Italia per arginare i contagi da Covid-19, il premier ha evidenziato che le scelte politiche per quanto concerne l’emergenza devono basarsi su prove scientifiche.Secondo Conte, l’attuazione di qualsiasi decisione dovrà essere effettuata con la massima trasparenza. Negli ultimi giorni sono stati segnalati meno casi, ha dichiarato il capo dell'esecutivo, aggiungendo di aver seguito da vicino i consigli e le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità. "I risultati finora indicano che siamo sulla buona strada", ha detto Conte, pur ricordando che "oltre 15 mila vite italiane sono andate perdute" e che proprio per questo sono state "adottate misure molto rigide". "Restate a casa il più possibile. Non uscite", ha aggiunto Conte rivolgendosi agli italiani. "Stiamo chiedendo al nostro popolo un grande sacrificio. Ne sono consapevole. Ma è l'unico modo per sconfiggere la pandemia tutti insieme”, ha concluso il presidente del Consiglio.(Res)