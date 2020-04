Brasile: sondaggio, maggior parte dei cittadini contrari a potenziali dimissioni di Bolsonaro

- La maggior parte dei cittadini brasiliani è contraria a dimissioni del presidente Jair Bolsonaro nonostante le crescenti critiche sulla sua gestione dell'epidemia di coronavirus. È quanto emerge un sondaggio pubblicato dal quotidiano “Folha de Sao Paulo” e condotto dall’agenzia demoscopica Datafolha fra il primo e il 3 aprile. Dall’indagine emerge che il 59 per cento degli 1.151 intervistati si oppongono alle dimissioni di Bolsonaro, mentre il 37 per cento approverebbero tale mossa. Il 4 per cento degli intervistati, invece, hanno preferito non esprimersi. Venerdì scorso, sempre Datafolha ha riferito che le politiche di Bolsonaro nella gestione dell’emergenza del coronavirus sono state “negative” o “terribili” per il 39 per cento degli intervistati, rispetto al 33 per cento registrato il mese scorso. Coloro che considerano la sua risposta alla crisi sanitaria "positiva" o "valida" sono passati, invece, al 33 per cento rispetto al 35 per cento registrato nell’indagine precedente. (Brb)