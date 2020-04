Kosovo: Tanin (Unmik), sosteniamo attività contrasto al coronavirus nel rispetto dei diritti umani

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione Unmik, Zahir Tanin, ha invitato urgentemente tutte le istituzioni e le parti interessate in Kosovo a rispettare i diritti umani nella lotta contro il coronavirus. Tanin, si legge in un comunicato, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide dei diritti umani derivanti dalla crisi sanitaria in atto e le misure per contenerla. Il capo della missione ha incoraggiato tutte le istituzioni e le parti interessate a vigilare su possibili casi di stigmatizzazione e discriminazione legate alla lotta contro il Covid-19 e ha chiesto una risposta inclusiva per garantire che nessuno rimanga indietro. Tanin ha ribadito inoltre la recente richiesta dell'Agenzia del Kosovo per la protezione dei dati personali di rispettare il diritto alla privacy dei pazienti e di astenersi dal divulgare le loro informazioni personali. "Fiducioso del fatto che il Kosovo supererà le sfide che ci attendono, l'Unmik sostiene tutte le istituzioni e gli attori rilevanti nella lotta contro il Covid-19, pur continuando a promuovere e proteggere i diritti umani per tutti in Kosovo", ha affermato Tanin. (Kop)