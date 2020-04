Rpt-Coronavirus: Dadone, smart working a 73,2 per cento in Regioni, 90 per cento in Pa centrale

- Ripetizione con titolo corretto.Lo smart working nella Pubblica amministrazione "sta diventando la normalità per far fronte all'emergenza". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone che su Facebook pubblica un'infografica che mostra come, al 3 aprile, il 73,2 per cento in media dei lavoratori delle Regioni operano in smart working. I dati vengono aggiornati di continuo, spiega ministro per poi aggiungere che la Pa centrale è oltre il 90 per cento. "Diffonderli e valorizzarli è importante, anche perché stimola una forma di competizione positiva tra le amministrazioni. Contiamo di darvi quanto prima pure i numeri degli altri enti, a partire dai Comuni", annuncia Dadone. (Rin)