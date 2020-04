Coronavirus: Ferrara (M5s), destiniamo spese militari a ospedali e cittadini in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia spende ogni anno 5,4 miliardi di euro in nuovi armamenti, circa 15 milioni di euro al giorno: almeno per quest'anno tragico si potrebbero destinare queste risorse, o almeno parte di esse, agli ospedali e al sostegno degli italiani che hanno perso il lavoro. Lo ha scritto in un articolo sul sito web de “Il Fatto Quotidiano”, il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo del Movimento 5 stelle nella commissione affari esteri del Senato. “È ormai evidente a tutti che stiamo combattendo una guerra mondiale contro un nemico invisibile”, scrive Ferrara nel suo articolo, specificando che si tratta di “una guerra atipica, che vinceremo sicuramente, ma per superare questo momento storico eccezionale serve un nuovo coraggio, una nuova visione ma soprattutto occorre rivedere le nostre priorità”. Per affrontare la grave emergenza sanitaria, economica e sociale in corso, prosegue il senatore, “l'Italia ha un disperato bisogno di liquidità per potenziare il sistema sanitario e per sostenere famiglie, lavoratori e piccoli imprenditori in difficoltà”. Secondo l’esponente dell’M5s, quindi, sarebbe possibile rinviare le spese del comparto militare, per destinarle all’acquisto di mascherine, respiratoti e in generale con un sistema sanitario efficiente.(Res)