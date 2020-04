Coronavirus: Boccia, non importa colore politico amministrazione, ognuno sta facendo proprio dovere

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, pubblica una foto su Facebook che lo ritrae all'aeroporto di Genova e commenta: "Quando scendo da questi aerei non m'interessa sapere di che colore politico è l'amministrazione. So solo che ognuno sta facendo il proprio dovere. Lo Stato è unito e se tutte le sue articolazioni si tengono per mano e condividono gli sforzi, diventa un Stato ancora più forte. La città di Genova ci ha insegnato tanto a tutti. E anche stavolta ne usciremo insieme con l'orgoglio di sempre". Boccia quindi ricorda: "Da oggi pomeriggio gli infermieri volontari appena sbarcati saranno già operativi nelle corsie degli ospedali di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta". (Rin)