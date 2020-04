Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), nuovo modello valutazione farmaci in Aifa

- Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai3 ha spiegato che "grazie al nuovo direttore, in Aifa c'è un nuovo modello per valutare i farmaci e per avere un progresso per ottenere le valutazioni nell'arco di 48-72 ore". (Rer)