Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), troppo protagonismo da parte di comunità scientifica

- Nella gestione dell'emergenza coronavirus "forse non ha funzionato la comunità scientifica, che ha avuto un eccesso di protagonismo mediatico, c'è un retro pensiero di protagonismo che non sempre è positivo". Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani nel corso della trasmissione "Mezzo'ora in più" su Rai3. (Rer)