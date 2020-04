Coronavirus: Ippolito (Spallanzani) su calo terapie intensive, ora criteri più razionali

- Sul calo dei pazienti in terapia intensiva e dei decessi di persone che hanno contratto il coronavirus, bisogna tener conto che "sono i numeri delle persone che si sono infettate nelle due settimane precedenti. Si riducono le terapie intensive man mano che si conosce la malattia" perché "si applicano criteri per l'accesso alla terapia intensiva più razionali". Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani nel corso della trasmissione "Mezzo'ora in più" su Rai3. (Rer)