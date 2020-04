Coronavirus: D'Incà, no a polemiche inutili e dannose, da Protezione civile massima trasparenza

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, afferma che "in un momento delicato come questo, in cui l’intero Paese è impegnato a fronteggiare una situazione inedita e difficile, c’è chi preferisce fare disinformazione e creare polemiche inutili e dannose". Su Facebook D'incà quindi informa: "Per informare in modo costante, corretto e con la massima trasparenza, il dipartimento di Protezione civile ha creato una pagina web che riporta numeri e distribuzione di tutto il materiale sanitario fornito a livello nazionale. Questa battaglia possiamo vincerla soltanto se combattiamo tutti dalla stessa parte e se iniziamo a pensare che non è più il tempo di ideologie, personalismi e strategie politiche. È il momento - conclude - dell’unità, della solidarietà e del coraggio". (Rin)