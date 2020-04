Coronavirus: Fratoianni (Leu), Salvini ministro del culto, bene non sia più a governo a far danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni portavoce di Sinistra italiana, afferma che "ogni giorno che passa", ringrazia "sempre di più il fatto che Matteo Salvini non sia più al governo del Paese, per evitare ulteriori danni all'Italia e ai suoi abitanti". In una nota l'esponente di Liberi e uguali aggiunge: "In queste settimane cerca affannosamente di risalire la china con idee sempre più bislacche e pericolose. Ora arriva perfino a fare il ministro del culto per riaprire le chiese. Sono curioso di sapere cosa diranno in merito i suoi amici di partito lombardi nel pomeriggio. Cosa non si fa - conclude Fratoianni - pur di raggranellare qua e là qualche voto". (Com)