Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), a Bergamo non è colpa medici, malattia inizialmente sconosciuta

- Sulla situazione di Bergamo e provincia che conta i numeri più alti di contagi e decessi per coronavirus "chiunque dica che la colpa è dei medici di quell'ospedale contribuisce a creare confusione, in quei giorni nessuno ci avrebbe pensato. Il ritardo che c'è stato" è stato dovuto al fatto che e "in un momento iniziale" il tema "non ha portato l'attenzione che meritava". Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai3.(Rer)