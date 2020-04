Coronavirus: Dal Moro (Pd), durata finanziamenti a imprese sia almeno 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianni Dal Moro, deputato Pd ed esponente di Base riformista, plaude alla "possibilità di mettere in campo una garanzia pubblica al 100 per cento per importi fino a 800 milioni" e in una nota spiega: "Significa mantenendo la disponibilità a finanziarie il 25 per cento del fatturato del 2019 delle imprese, aiutare tutte le aziende che hanno fatturato nel 2019 meno di 3,2 milioni e sono molte nel nostro sistema italiano delle Pmi". Ma, aggiunge, "altrettanto importante è che questo finanziamento possa avere una durata minima di 15 anni, con due anni di pre-ammortamento, perché difficilmente le aziende di piccole dimensioni che generalmente marginano il 5 per cento prima delle tasse possono permettersi di ripagare in meno di 12/15 anni il debito. Diversamente - precisa - vorrebbe dire non guadagnare nulla per un lungo periodo sperando sempre di fare margine tutto gli anni (e non è mai purtroppo così). Una durata inferiore a 15 anni - conclude Dal Moro - comprometterebbe la finalità del provvedimento stesso". (Com)