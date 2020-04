Coronavirus: casi confermati salgono a quota 522 in Bulgaria, 18 le vittime

- Il numero di casi confermati di coronavirus in Bulgaria ha raggiunto quota 522. Lo ha riferito la task force che opera sotto l’egida del governo. Secondo quanto riportato 26 persone sono in gravi condizioni e sono al momento in terapia intensiva. È salito a 18, invece, il numero delle vittime mentre sono 37 le persone guarite. (Bus)