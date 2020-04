India: coronavirus, limitate esportazioni di kit di test diagnostici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India sta limitando l'esportazione della maggior parte dei kit di test diagnostici, dato che i casi di coronavirus nella nazione dell'Asia meridionale hanno superato oggi i 3.350 nonostante un blocco a livello nazionale di tre settimane per rallentare la diffusione della malattia respiratoria. L'India, che nelle ultime settimane ha già vietato l'esportazione di alcuni farmaci, insieme a respiratori, maschere e altri dispositivi di protezione necessari sia per i pazienti che per il personale medico, ha emesso ieri l'ultima direttiva. (segue) (Inn)