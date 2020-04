India: coronavirus, limitate esportazioni di kit di test diagnostici (2)

- La decisione arriva anche in seguito a una telefonata tra il premier indiano Narendra Modi e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo ha esortato a rilasciare forniture di farmaci anti-malaria idrossiclorochina, in fase di test come possibile trattamento per i pazienti con Covid-19. "I due leader hanno concordato di rimanere in contatto sulla questione delle catene di approvvigionamento globali per prodotti farmaceutici e medicinali e di garantire che continuino a funzionare il più agevolmente possibile durante la crisi sanitaria globale", ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Judd Deere. (Inn)