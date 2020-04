Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), per eventuali test di massa serve modello unico nazionale

- Sugli eventuali test di massa per la diagnosi del Covid-19 serve "un unico modello nazionale di test", e quindi "un modello di test che sia chiaro nell'individuare chi ha anticorpi immunizzanti e chi non li ha". Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai3.(Rer)