Russia: Cremlino, Putin lavorerà in remoto per almeno un'altra settimana

- Il presidente russo Vladimir Putin continuerà a lavorare in remoto per almeno un'altra settimana, soprattutto alla luce della recente positività al coronavirus del primario dell’ospedale Kommunarka di Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov all’emittente televisiva “Rossija-1”. "È già passata una settimana; credo che Putin lavorerà da remoto almeno per un'altra settimana, o anche di più", ha detto Peskov, in merito all’incontro avvenuto lo scorso 24 marzo fra il capo dello Stato e il primario dell’ospedale Denis Protsenko, risultato positivo al Covid-19 circa una settimana dopo. "Penso che il caso del primario dell’ospedale Kommunarka dimostri che, nonostante tutte le precauzioni, la migliore e unica misura efficace è quella di ridurre i contatti fisici, ed è esattamente quello che ha fatto il presidente", ha dichiarato Peskov. (Rum)