Russia: Cremlino, congedo lavorativo retribuito è una misura straordinaria

- Il congedo lavorativo retribuito stabilito per tutto il mese da aprile in Russia dal presidente, Vladimir Putin, è una misura straordinaria. Lo ha detto il portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov, intervistato dall’emittente “Rossija-1”. "In effetti, si tratta di una straordinaria, c’è una pressione enorme sulla tenuta economica e questa situazione sta avendo riflessi negativi", ha detto il portavoce presidenziale, aggiungendo che ci sono state molte divergenze e controversie attorno a questa decisione. "La cosa più importante per noi in ogni circostanza è la vita e il benessere delle persone. Non stiamo dimenticando, ovviamente, delle difficoltà che i nostri imprenditori stanno affrontando ora", ha detto Peskov.(Rum)