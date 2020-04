Coronavirus: Berlusconi, rigore in osservanza restrizioni per non aggravare situazione

Roma, 05 apr 12:22 - (Agenzia Nova) - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in merito all'emergenza coronavirus ritiene che le notizie, "ancora troppo frammentarie, su un rallentamento della crescita dei contagi, non permettono certo di abbassare la guardia, anzi ci impongono maggior rigore nell'osservare le restrizioni, per non aggravare la situazione". E in un post su Facebook aggiunge: "Ci autorizzano però a guardare al futuro con la speranza di poter ripartire e con la volontà di prepararci a quel momento nel migliore dei modi". (Rin)