Coronavirus: Raggi, con "Roma riapre" combattiamo rischio usura per imprese e famiglie

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un post su Facebook ricorda l'iniziativa lanciata alcuni giorni fa "Roma riapre" e che prevede la possibilità di effettuare donazioni su un conto corrente dedicato alle piccole imprese e ai negozi penalizzati dall’emergenza coronavirus. "Molti piccoli imprenditori, commercianti e artigiani, in questi giorni di fermo forzato delle attività, sono in difficoltà economiche e possono cedere alla tentazione di rivolgersi alla criminalità e diventare vittime dell’usura - scrive Raggi -. Per questo con Roma riapre abbiamo aperto un conto corrente" per le donazioni. "Si tratta di un aiuto concreto che chiama all'appello grandi donatori e singoli cittadini che vogliano sostenere il tessuto economico fondamentale della nostra città e tutelare migliaia di posti di lavoro". (segue) (Rer)