Coronavirus: Raggi, con "Roma riapre" combattiamo rischio usura per imprese e famiglie (2)

- "Come stanno denunciando in questi giorni molti magistrati impegnati nella lotta alle mafie, tra cui il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri - prosegue Raggi - le cosche approfittano sempre delle situazioni di crisi per impoverire ancora di più le famiglie, per sfruttarle, o per prendere subdolamente il controllo delle piccole attività commerciali. Promettendo soldi facili, questi avvoltoi non fanno altro che strangolare le persone in difficoltà imponendo poi tassi di usura spesso insostenibili. Negli ultimi giorni il governo ha dimostrato di essere presente, di avere a cuore il destino di imprese e lavoratori. Le istituzioni, tutte, stanno lavorando per garantire un equilibrio difficile tra la salute di tutti i cittadini e il sostentamento delle famiglie. Anche Roma Capitale sta facendo la sua parte, non solo con l’avvio della raccolta fondi ma anche cancellando o posticipando la riscossione delle tasse comunali. Questo momento di straordinaria difficoltà - conclude - non durerà per sempre: solo seguendo la strada della legalità e del rispetto del regole riusciremo a rialzarci". (Rer)