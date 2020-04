Milano: furto in abitazione, 200 mila euro rubati tra contanti, gioielli e orologi

- Furto in abitazione in via del Mare, nel milanese. Ieri la Polizia è stata chiamata dal proprietario che tornato a casa si è accorto della mancanza di contanti, orologi e gioielli per un valore di 200 mila euro. Sul posto è stata chiamata la scientifica per i rilievi del caso. (Rem)