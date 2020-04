Giordania: coronavirus, droni e telecamere di sorveglianza per imporre il coprifuoco

- Le autorità giordane hanno annunciato che useranno droni e telecamere di sorveglianza per imporre il coprifuoco in tutto il regno per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ministro dell’Informazione, Amjad al Adaylé, in una conferenza stampa. "Le forze armate e i servizi di sicurezza garantiranno il rispetto del coprifuoco utilizzando tecnologie moderne come i droni e le telecamere di sorveglianza", ha detto il ministro. Dall’inizio della pandemia, cinque persone sono morte di coronavirus e altre 323 sono state contagiate dal virus, secondo un recente rapporto delle autorità giordane. Adaylé, che è anche il portavoce del governo, ha avvertito che le autorità adotteranno "le misure necessarie contro chiunque violi le decisioni prese" per contenere la diffusione dell'epidemia. La Giordania il mese scorso ha imposto un coprifuoco nazionale con severe sanzioni per i trasgressori. Durante queste settimane, 1.600 persone sono state arrestate per aver violato i provvedimenti. Re Abdullah II secondo ha ordinato all’esercito di sorvegliare gli ingressi e le uscite dalla capitale Amman e in tutte le provincie del Regno. Le autorità giordane hanno anche sospeso i voli da e per il regno, chiuso le scuole, vietato gli eventi sportivi e religiosi e chiuso anche cinema e ristoranti.(Res)