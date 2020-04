Milano: ruba cellulare in metro, arrestato per rapina aggravata

- Un cittadino egiziano di 28 anni è stato arresto per rapina aggravata, ieri sera alle 22, all'esterno della metro verde della fermata Sant'Agostino a Milano, dopo aver tentato la fuga in seguito al furto di un cellulare ai danni di una donna. La 53enne era stata avvicinata dall'uomo al momento dell'apertura delle porte. Il 28 enne le ha rubato il cellulare, dopo averla spintonata per aver opposto resistenza, fuggendo fuori dal vagone della metro. L'uomo è stato inseguito dalla donna e poi è stato raggiunto dalla volante in viale Papiniano dove è stato arrestato.(Rem)