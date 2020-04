Coronavirus: Foa, così l’emergenza ha cambiato la Rai, dalla crisi anche una lezione per il futuro

- L’emergenza coronavirus ha cambiato l’Italia e ha cambiato anche la Rai. Come, lo racconta il presidente Marcello Foa in una lunga intervista a "La Verità". "La Rai - spiega Foa - sta compiendo uno sforzo incredibile, riconosciuto anche all’estero, per modificare i palinsesti nel pieno di un’emergenza con forti ripercussioni sull’attività dell’azienda. Sono sparite intere produzioni. Non è stato più possibile avere pubblico in studio. Oggi la sfida principale è assecondare le esigenze del Paese, cercando di mantenere qualità nell’emergenza. La Rai – dice Foa - è un colosso di 13 mila dipendenti con un numero notevole di canali televisivi e radiofonici. L’azione di un grande esercito non si modifica schioccando le dita. Più si è grandi e più la flessibilità è complessa. Dobbiamo saper coniugare equilibrio e dinamismo". Il primo obiettivo, continua Foa, è stato "assicurare un palinsesto informativo completo e puntuale. Altre emittenti europee hanno subìto maggiormente le limitazioni imposte dalle esigenze di sicurezza finendo per ridurre, addirittura, l’informazione". (segue) (Rin)