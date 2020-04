Coronavirus: Foa, così l’emergenza ha cambiato la Rai, dalla crisi anche una lezione per il futuro (2)

- Foa risponde anche a chi dice che la Rai ha fatto poco. "Parlare a bocce ferme è semplice, agire nell’emergenza lo è meno. Ci rendiamo conto che il Paese, oltre all’informazione, ha bisogno del conforto della cultura, della leggerezza dell’intrattenimento e persino della distrazione. In questo momento - aggiunge il presidente della Rai - stiamo operando con 4.500 persone in smart working. Abbiamo dovuto chiudere alcuni studi. Non si possono giurare film o fiction". Ma l’emergenza sta rafforzando anche una riflessione. "Dobbiamo essere consapevoli che la crisi che stiamo attraversando cambierà il nostro modo di fruire l’arte e la bellezza". Anche le misure di contrasto all’epidemia stanno cambiando la società. "Si sta riducendo la distanza tra le generazioni. Il coronavirus sta avvicinando figli, padri, nonni e ha fatto riscoprire il valore dell’autenticità dei sentimenti. Capiremo più avanti che cosa questo vorrà dire per il futuro". (segue) (Rin)