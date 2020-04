Coronavirus: Foa, così l’emergenza ha cambiato la Rai, dalla crisi anche una lezione per il futuro (4)

- "Per essere specchio di questo mondo - aggiunge Foa - sapendolo accompagnare nella modernità, la Rai deve essere versatile e polifonica". All’intervistatore che gli fa notare che le persone che si sono mostrate d’accordo con Avati – come Giordano Bruno Guerri, Renzo Arbore, Ernesto Galli Della Loggia – sono tutte di area moderata e conservatrice, Foa risponde: "Forse è un’area culturale in sintonia con lo spirito del momento. Vedo in questo fenomeno quasi una rivincita per tutto un mondo, al quale appartengo, che ha continuato a produrre libri, arte, musica, teatro negli ultimi decenni senza ottenere la giusta ribalta. E’ significativo che un mondo che non sempre si espone, in questo caso si sia mostrato pronto. E’ il segno di un pluralismo e di una ritrovata ricchezza della cultura nazionale". (Rin)