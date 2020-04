Coronavirus: Delpini, siamo tutti alleati in questo momento di emergenza e desiderio di speranza

- "Siamo tutti alleati in questo momento di emergenza e in questo desiderio di speranza". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ringraziando il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il prefetto di Milano, Renato Saccone, per la loro presenza alla celebrazione della messa della domenica delle palme in Duomo. Un'alleanza, che però riguarda tutti, le istituzioni, ma anche le altre chiese cristiane e le altre confessioni. L'invito alle istituzioni, ha spiegato l'Arcivescovo è il simbolo "della disponibilità che la chiesa cattolica di questo territorio sta offendo in tutti i modi per alimentare la speranza e per praticare la solidarietà". "Sento – ha proseguito Delpini - che non c'è solo la chiesa cattolica, ci sono anche le altre chiese cristiane presenti sul territorio che celebrano la Pasqua, seppure con calendari diversificati, però siamo insieme nell'invocare l'unico Signore e nell'offrire forme di solidarietà alla popolazione, così anche la comunità ebraica e le altre comunità religiose. Questo alimentare la spiritualità è necessario come è necessario il gesto concreto della cura per i malati, della pietà per i morti e la solidarietà per tutti i bisognosi. Siamo alleati in questo momento di emergenza, in questo desiderio di speranza".(Rem)