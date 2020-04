Coronavirus: sindaco Anzio, a oggi 13 pazienti positivi in territorio comunale

- I pazienti positivi al Covid-19, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell'Asl Roma 6, anche oggi sono complessivamente tredici. In una nota il sindaco Candido De Angelis augura "loro una pronta guarigione e a tutti i cittadini di Anzio una buona domenica, con una sola importante raccomandazione: restiamo a casa". (Com)