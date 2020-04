Coronavirus: Fraccaro, ad oggi distribuiti oltre 75 milioni tra mascherine e respiratori

- Il sotosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, afferma che il governo sta lavorando "costantemente per garantire la fornitura dei dispositivi di protezione e delle apparecchiature per il contrasto del coronavirus" e su Facebook allega un link dove "è possibile consultare la mappatura dei materiali distribuiti aggiornata costantemente in tempo reale" che, aggiunge, "pubblichiamo per un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini". Ad oggi, informa Fraccaro, "sono stati distribuiti oltre 75 milioni di prodotti, dalle mascherine ai respiratori, su tutto il territorio nazionale. Continuiamo a incrementare costantemente l’approvvigionamento e a lavorare per superare questa emergenza". (Rin)