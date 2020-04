Varese: a Carnago rinvenuti i cadaveri di un uomo e una donna, indagano i carabinieri

- Questa mattina alle dieci e mezza a Carnago, in provincia di Varese, in via Kennedy, sono stati ritrovati i cadaveri di due persone, una donna di 61 e un uomo di 62 anni. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) che parla di una morte violenta. Dalle prime ricostruzioni le ferite inferte sarebbero riconducibili a un'arma da taglio, ma sono in corso gli accertamenti. Sull'evento indagano i carabinieri. (Rem)