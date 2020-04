Coronavirus: von der Leyen, nonostante avvio lento ora l’Europa lavora insieme

- Nonostante un avvio lento, l'Europa è ora unita e lavora insieme, “grazie a un'ondata di compassione in tutta la nostra Unione”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio diffuso su Twitter. “Abbiamo assistito a medici e infermieri in pensione ritornare in servizio, ristoranti che forniscono cibo a personale medico esausto, produttori di automobili che producono ventilatori polmonari”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue. “Abbiamo visto medici polacchi in viaggio in Italia per offrire il loro aiuto là dove è necessario. La Repubblica Ceca e l'Austria che hanno inviato mascherine in Spagna e altrove. Gli ospedali tedeschi stanno curando pazienti italiani. Insieme abbiamo il primo stock europeo comune di apparecchiature mediche, respiratori e kit di test”, ha osservato la von der Leyen. “Questi atti di gentilezza, coraggio e ingegnosità mi riempiono di orgoglio. Questo è il potere della solidarietà europea. Dobbiamo trasformarlo in azioni politiche concrete e investimenti per garantire il nostro futuro comune”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue.(Res)