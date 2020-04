Migranti: Grecia, in calo rispetto al 2019 il numero di rifugiati nelle isole dell'Egeo

- Il numero di migranti che soggiornano nei centri di accoglienza nelle isole del Mar Egeo è diminuito nei primi tre mesi dell'anno, nonostante l’aumento degli arrivi registrato nell’ultimo periodo. Secondo il ministero per le Politiche migratorie, il numero è diminuito nel periodo gennaio-marzo 2020 a 36.387 persone, in calo rispetto alle 38.423 registrate nel medesimo periodo del 2019. Nel primo trimestre del 2020 si è registrata anche una riduzione del 4,2 per cento del numero totale di migranti che soggiornano nei centri di accoglienza, negli hotel e negli appartamenti situati sulle isole e dedicati alla gestione dell’emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso da 41.899 a 40.139. Il ministero ellenico ha comunicato che i dati complessivi sul primo trimestre del 2020 verranno rilasciati nei prossimi giorni. (Gra)