Milano: 29enne arrestato per spaccio e indagato per oltraggio a pubblico ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino marocchino di 29 anni è stato arrestato ieri sera alle otto e mezza in via Giuseppe Meda a Milano per detenzione e spaccio di stupefacenti, e indagato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Durante un normale controllo del territorio, gli agenti si avvicinavano a un soggetto che camminava per strada che, non appena vista la volante, ha tentato la fuga. Una volta raggiunto, il 29enne ha iniziato ad aggredire fisicamente con calci e pugni i poliziotti intervenuti. È stato richiesto l'aiuto di altre volanti ed è stato necessario l'utilizzo dello spray urticante per sedare l'uomo, che è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish in una tasca e 0.75 grammi di cocaina nell'altra. (Rem)