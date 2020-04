Coronavirus: Opi Roma, sdegno per infermiere ladro, ordine avvierà azione disciplinare

- L'Opi, Ordine delle professioni infermieristiche, di Roma esprime "sdegno" per "il gesto criminale" compiuto "da un operatore sanitario in questo drammatico momento di emergenza". In una nota la presidente Lia Pulimeno spiega: "L’arresto di un infermiere che aveva rubato mascherine, garze, soluzione fisiologica e altri dispositivi di protezione dal pronto soccorso dell’ospedale in zona Ostiense ci riempie di sdegno. Non solo per il gesto criminale, ma anche e soprattutto perché compiuto da un operatore sanitario in questo drammatico momento di emergenza. Un comportamento - prosegue la presidente - che offende profondamente la nostra professione, coraggiosamente in prima linea per fronteggiare la pandemia da Covid-19, e rischia di svilire il sacrificio di tanti colleghi impegnati duramente per assistere al meglio la popolazione. Non lasceremo che episodi come questo offuschino l’immagine pubblica degli infermieri romani. Lo dobbiamo innanzitutto ai tantissimi colleghi impegnati fino allo stremo delle forze in questa emergenza. Perciò - conclude -, non appena disporremo degli atti necessari, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma adotterà tutte le azioni disciplinari del caso. Non faremo sconti a chi danneggia così la nostra immagine oltraggiando la deontologia e l’onestà che ispirano la nostra professione". (Com)