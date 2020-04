Coronavirus: Salvini, da domani operativo ospedale alla Fiera di Bergamo

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, dichiara in un messaggio su Facebook: "Da domani sarà operativo l’ospedale alla Fiera di Bergamo, realizzato in 10 giorni e 16 mila ore di lavoro a titolo gratuito di alpini, di quasi 250 artigiani, e di un bel po’ di tifosi della Curva dell’Atalanta". "È un orgoglio per Bergamo, per la Lombardia e per l’Italia - continua Salvini - Grazie alla Regione, ai medici, agli infermieri e a tutte le altre persone che ci lavoreranno. Bergamo soffre ma non molla: a marzo, tra tanto dolore, nell’ospedale cittadino Papa Giovanni XXIII sono nati 323 bimbi. Viva la vita, viva chi non si arrende mai". (Com)