Coronavirus: Astuti (Pd) su decessi in Lombardia, uno tsunami, ma la nostra debolezza è nella medicina territoriale

- Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, professore a contratto dell’università LIUC, insieme a Massimo Cavallin ha analizzato la mortalità in Lombardia nel mese che intercorre tra il 23 febbraio al il 21 marzo per gli anni dal 2015 al 2020 (in base agli ultimi dati Istat disponibili). "L’analisi è basata un campione di comuni che assomma più della metà, il 56%, della popolazione lombarda. Per una mortalità che varia di pochi punti percentuali nei primi quattro anni, il 2020 spicca con un incremento del 113% - si legge nella nota - I deceduti sono quindi più del doppio di quanto sia avvenuto nello stesso mese degli anni precedenti, anche se i decessi riconosciuti Covid sono solo una porzione minoritaria. Il dato, come è noto, non è omogeneo: in provincia di Bergamo i soli deceduti Covid sono superiori ai deceduti totali negli anni precedenti, ma non spiegano come mai nel periodo considerato, nel 2020 le morti siano state superiori del 400%, da 588 a 2668. Discorso analogo vale per Cremona, dove l’aumento è del 232%, da 230 a 764, e per Lodi, che vede un incremento è del 211%, passando da 157 a 488. A Lodi, dove tutto è nato e sono evidentemente stati fatti più campioni, la quota di decessi identificati come Covid è di oltre la metà, pari a 254, ed è il dato di gran lunga maggiore di tutte le altre province. In Provincia di Brescia, dove l’incremento dei decessi è ‘solo’ del 141%, passando da 629 a 1513, il dato dei morti Covid è fermo a 451, meno di un terzo del totale. Molto più contenuti i dati di Milano, dove l’incremento di decessi è del 33% (da 1997 a 2657), di cui la metà riconosciuti come Covid". (segue) (Com)